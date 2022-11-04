И вашим, и нашим: Словакия попала в скандал из-за вероятной поставки военных запчастей в РФ и Иран

Известно, что двигатели, подшипники и станки, необходимые росской армии, шли в Россию из Словакии.
Словакия, оказывающая военную помощь Украине, оказывается, могла поставлять запчасти в Россию и Иран для производства оружия. Власти принялись проверить, правда ли это.
Об этом говорится в статье словацкого издания Dennik N.
Экспорт товаров из Словакии в Россию начало проверять финансовое управление. В ведомстве отметили , что даже после начала войны в Украине словацкие таможенники пропускают в Россию многие товары, которые также могут быть использованы в производстве тяжелого вооружения. Это были, к примеру, подшипники, машины для производства деталей шин либо целых движков. Импортеров некоторых позиций из словацкого экспортного списка можно увязать с конкретными производителями российской военной техники.
Сейчас Министерство финансов Словакии обвиняет в сомнительном экспорте в Россию Министерство экономики, поскольку это ведомство отвечает за выдачу экспортных лицензий. Впрочем, Минэкономики утверждает, что выдает экспортные лицензии только по запросу и никаких подобных запросов не поступало. По данным министерства, выявлять сомнительные товары могут только сотрудники таможни. Йиржи Жежулка, глава финансового управления, в подчинении которой находятся таможенники, настаивал на пресс-конференции, что словацкие таможенники не ошиблись. Также он добавил, что разрешение использования товаров в военной технике находится не в их компетенции, а в компетенции Министерства экономики.
Экспорт в Иран
Авторы информационного агентства пишут, что в начале октября беспилотник Mohajer-6 иранского производства упал в море недалеко от порта Одесса. Впоследствии выяснилось, что БПЛА был оснащен первоклассным австрийским двигателем Rotax 912is, используемым в небольших гражданских самолетах. Компания Rotax сразу же опровергла информацию, что якобы они поставляют двигатели в Иран.
Впрочем, вскоре выяснилось, что таможенные органы Словакии разрешили экспорт товара "Авиационный двигатель Rotax 912 для гражданских самолетов типа DY-K103" в Иран. После завершения расследования установили, что таможенники не проверяли при подтверждении вывоза, могут ли товары также использоваться для производства военной техники. Обычно такие товары нуждаются в одобрении министерств экономики и иностранных дел перед отправлением за границу, которые в таком случае не были получены.
Напомним, по данным Минобороны, российские оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе.
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