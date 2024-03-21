И здесь не обошлось без россиян: в Германии убили двух украинок и похитили у них младенца

В Германии обнаружили убитой и мать украинки, тело которой нашел прохожий накануне у реки. Говорят, что к расправе над женщинами причастна россиянка, которая со своим мужем все хорошо спланировала. При этом супруги похитили и поселили у себя маленького ребенка убитой девушки.

Все подробности трагедии – в эксклюзиве TSN.ua.

Жестокое убийство украинок в Германии

Ее до последнего надеялись найти живой, были привлечены несколько десятков полицейских, водолазов и вертолеты, но 19 марта тело 51-летней Марины Стеценко, харьковчанки, которая с дочерью и внучкой спасалась от войны в Германии, вытащили из реки. Мать считали главным свидетелем убийства, но оказалось, что женщину тоже убили. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.

Напомним, что две недели назад у реки убитой нашли и ее дочь, 27-летнюю Маргариту. Семью пропавших украинцев в Германии искали несколько суток: мать, девушка и младенец без вести пропали из лагеря для беженцев еще 4 марта. А уже через несколько дней, 14 марта, местный житель обнаружил тело молодой женщины на дамбе реки Рейн у города Хоккенхайм. Погибшей оказалась 27-летняя украинка Маргарита, а ее мать и дочь тогда так и не нашли. Эксперты почти сразу подтвердили – девушку убили. За дело взялась специально созданная комиссия, на поиски злоумышленников бросили 60 полицейских.

Убийство распланировала россиянка на пару с мужем

Это звучит ужасающе, но и в этой истории не обошлось без россиян. 17 марта в немецком издании Bild сообщили, что есть первые подозреваемые, среди которых россиянка. По данным журналистов, в совершении преступления подозреваются 44-летний немец и его жена – 43-летняя россиянка, впрочем, шокирует еще один момент – это убийство они планировали давно. Причина заключалась в том, что пара захотела угнать ребенка Маргариты и для девочки даже заранее купила одежду.

По данным журналистов, немец Марк работал мясником, а 43-летняя россиянка Инна была офисным работником. Пара имеет троих детей. Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок якобы находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой. У этой семейной пары и нашли живую и невредимую Мию, ее взяли под опеку и доставили в больницу, где ДНК подтвердило, что она является дочерью погибшей украинки.

Журналистам также удалось выяснить, что семья – родом из Харькова, который ежедневно бомбят русские, и только 4 месяца назад семья решила покинуть родной город и с маленьким ребенком переехала в Германию. Есть ли кто-то из родных, кто сейчас мог бы забрать девочку – неизвестно.

Детали следствия

Подозреваемые уже доставлены в исправительное учреждение. Чем руководствовалась пара, когда решила похитить маленького ребенка — пока неизвестно. Одна из версий – семейная пара познакомилась с украинками, предложив им помощь в оформлении документов. А вот что было дальше и почему они решили так жестоко расправиться с украинками – неизвестно. По результатам следствия, россияне и ее мужу немцу инкриминируют сначала убийство 51-летней бабушки вечером 6 марта 2024, а через несколько часов — 27-летней матери одномесячного ребенка.

Убивают украинцев в Германии – не впервые

Напомним, что в Германии уже не раз совершали нападения на украинцев, к сожалению, с летальным исходом. А именно в феврале неизвестные с ножами напали на баскетболистов из Украины. Один из спортсменов, 17-летний Владимир Ермаков, скончался в больнице от полученных травм. Случилось это в городе Оберхаузен, в 40 километрах от Дюссельдорфа. Как выяснилось позже, еще по дороге в автобусе между подростками началась словесная перепалка, а когда они вышли на остановке – началась драка. Один из нападавших получил нож и ранил 4-х парней, среди которых было двое украинцев. В Федерации баскетбола Киева в Facebook заявили, что на ребят напали накануне очередного матча именно за то, что они – украинцы. Полицейские оперативно разыскали и задержали нападающих, ими оказались подростки: один родом из Турции, а другой – из Сирии.

Застрелил украинку

Также в июне 2023 года в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, сбежавшую туда от войны вместе с десятилетней дочерью. Как сообщает Bild, 39-летняя Юлия приехала с дочерью в Германию весной 2022 года из-за полномасштабной войны. По данным издания, Юлия жила со своим 50-летним любимым – немцем Францом. Он и стал убийцей. При совершении преступления уровень алкоголя в его крови составил 1,4 промилле. Обвиняемый убеждал, что убийство было случайным и до последнего не признавал вину.

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