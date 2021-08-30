"Ида" свирепствует в США: из-за урагана без света остались более миллиона человек

"Ида" свирепствует в США: из-за урагана без света остались более миллиона человек

В двух штатах 1 109 029 потребителей пока без электричества.

Из-за урагана "Ида", который обрушился на южное побережье США, без света остались более миллиона человек. Жители не могут дозвониться до экстренных служб.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает профильный сайт PowerOutage.US.

Отмечается, что в Луизиане продолжаются значительные перебои в подаче электроэнергии из-за урагана "Ида", без света остались более миллиона жителей штата.

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В то же время в Миссисипи уже 93 тысячи клиентов отключены от электросети.

Кроме того, из-за непогоды, по данным городского центра связи в случае экстренной ситуации, служба 911 в Новом Орлеане столкнулась с техническими трудностями.

"Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, обратитесь в ближайшую пожарную часть или к ближайшему офицеру. Мы сообщим вам, как только эта проблема будет решена", — сообщили в центре.

остался без электричества после того, как ураган "Ида" обрушился на этот район.

Мэр города Лато Кантрелл призвала жителей оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Напомним:

Соединенные Штаты накрыл мощный ураган "Ида". От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных.

От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных. Джо Байден уже назвал ураган чрезвычайной катастрофой — это значит, преодолевать его штату помогут из федерального бюджета.

— это значит, преодолевать его штату помогут из федерального бюджета. Также ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.

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