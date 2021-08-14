"Идеально несовершенная" собака Пикассо, рожденная с хитрой мордочкой, нашла любящий дом (фото)

В приюте для собак пса хотели усыпить.

"Идеально несовершенную" собаку по имени Пикассо, родившуюся с хитрой мордочкой, наконец "усыновили".

В приюте для собак пса хотели усыпить, но теперь Пикассо нашел любящий дом.

Об этом пишет The Express reports.

Он родился с "кривым ртом" — деформацией верхней челюсти. У пса неправильный прикус, и, к сожалению, он может облизывать только левую сторону морды.

Пикассо назван в честь испанского художника. Его искривленные черты напоминают некоторые известные абстрактные картины Пабло Пикассо, такие как "Плачущая женщина".

Собаку Пикассо и его брата Пабло оставили на улице в канун Рождества в 2016 году. Братьев забрали в калифорнийский приют для собак и хотели усыпить.

Пес Пабло внезапно умер от аневризмы мозга в октябре 2017 года.

А Пикассо, к счастью, забрала к себе 51-летняя Лизли Вильхардт.

Пес теперь живет вместе с восемью другими собаками, спасенными Лизли, двумя кошками и свинкой по имени Пакс.

Лизли сказала: "Я влюбилась в него сразу. Мы лучшие друзья... Никто не знает, почему некоторые животные рождаются в таком состоянии. Что-то происходит просто тогда, когда они развиваются в утробе матери. Он не чувствует боли и не требует корректирующей операции. Он может делать все, что могут делать другие собаки".

Сегодня Пикассо также завоевал легион поклонников в социальных сетях, у него более чем 263 тысячи подписчиков в Instagram, Лизли публикует обновления о своем любимце.

Напомним, в Черкасской области мужчина ежедневно возит собак мотоциклом на прогулки.

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