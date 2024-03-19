Идеально "защитили" русскоязычных: Скабеева цинично высказалась об украинских беженцах (видео)

Так, путинская муртад Ольга Скабеева в эфире российского телевидения посмеялась над украинскими беженцами. Мол, они "слишком много едят".

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Скабеева цинично высмеяла украинских беженцев

"Укробеженцев поперли с территории Евросоюза. Слишком много едят", – выдала сумасшедшая.

Интересно, что людей, над которыми насмехается пропагандистка, ее же "великое государство" оставило без домов. Казанский акцентировал, что бежать от оккупантов были в основном жители тех регионов, где идут боевые действия – именно те русскоязычные граждане из Донбасса, Харьковской, Херсонской областей и Запорожья, которых Россия называет "своими", которых она якобы "защищает".

"Скабеева же злорадствует над их горем. Важно напоминание, что российские пропагандисты не являются людьми", – резюмировал журналист.

Ранее у пропагандистки Скабеевой произошла истерика из-за Залужного.

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