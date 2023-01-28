"Идеальный исторический шанс": россиянина арестовали из-за предложения Кадырову захватить Москву

После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина опубликовал пост в соцсети, который расценили как призыв к вооруженному захвату власти.

Против жителя Хабаровского края РФ Захара Зарипова открыли уголовное производство и отправили в СИЗО через его пост в "Живом журнале" с призывом к председателю Чечни Рамзану Кадырову захватить Москву.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В начале марта 2022 года Зарипов предложил Кадырову захватить Москву, пока российская армия сражается в Украине, поскольку "это идеальный исторический шанс". Российские правоохранители расценили этот пост в соцсети как "побуждение к вооруженному захвату власти".

Россиянина задержали только 25 января. Предварительно у него дома прошел обыск, во время которого полицейские изъяли его компьютер и телефон.

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Последний пост в канале Зарипова был опубликован накануне задержания и посвящен аномально теплой зиме в Европе и невиданным морозам в России.

"Все идет к тому, что Москву предадут ее последние союзники: Иран, Мороз и рабская покорность ее подданных", – написал он.

После ареста Зарипова без кормильца остались малолетняя дочь и беременная жена, находящаяся в декретном отпуске.

Напомним, в начале войны президент России Владимир Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.

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