Есть ли идеальный союзник для Украины: The Economist дал мрачную оценку возможностям стран Европы

Украина пытается найти идеального союзника в борьбе с российской агрессией, но эта задача крайне трудно достижима.

Об этом пишет издание The Economist

"Представьте себе страну размером с Латвию, с бюджетными проблемами бедствующих итальянцев, готовностью вмешаться любящих Кремль венгров и военной промышленностью нейтральной Ирландии. Увы, это близко к реальности сегодняшней Европы", – пишет издание.

По мнению журналистов, Украине нужны союзники с большим оборонным бюджетом, которые решительно ее поддерживают. Но при нынешнем положении дел страны либо слишком малы, чтобы их вклад имел значение, либо слишком бедны, чтобы помочь, либо слишком нерешительны, чтобы использовать свою мощь. При этом идея объединения всех 27 стран-членов ЕС в одного крупного и решительного союзника выглядит самой разумной, но труднодостижимой.

Конфликт в Украине уже превратился в войну на истощение, что, похоже, идет на пользу России, экономику которой не удалось обрушить западными санкциями. В начале войны поддержка Запада помогла Украине выстоять под натиском врага, но теперь дефицит боеприпасов не позволяет планировать контрнаступление, а насущной целью стало удержать линию фронта.

Кроме того, возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может означать для Европы перспективу остаться один на один с российской агрессией.

"В попытке активизировать Европу президент Франции Эммануэль Макрон зашел так далеко, что предположил, что некоторые страны нато могут отправить войска в Украину, что вызвало одновременные вопли энтузиазма, паники и насмешек", – говорится в статье.

Три десятка европейских стран, чей общий оборонный бюджет уступает только США, могли бы оказать достаточную поддержку Украине, если бы объединили усилия. И для этого, казалось бы, есть все предпосылки:

европейская экономика больше американской;

на всем континенте Украина имеет большую поддержку;

соседство России и ее имперские замашки пугают европейцев.

Но проблема заключается в том, что ни одна из европейских стран не обладает полным набором качеств, необходимых хорошему союзнику.

Большинство самых активных и решительных союзников Украины – крошечные государства. Например, у Эстонии все в порядке с государственными финансами, один из самых больших процентов ВВП в НАТО выделяется на оборону, а ее поддержка Украины на душу населения – самая большая в ЕС. И проблема у Эстонии в такой ситуации только одна – ее население составляет всего 1,4 миллиона человек.

Ряд крупных европейских стран теоретически могли бы стать хорошими партнерами, но испытывают большие финансовые сложности. Например, такие большие страны как Италия, Испания и Франция из-за бюджетных проблем просто не могут инвестировать в победу Украины значительные средства, что бы ни говорили их лидеры.

При этом есть еще одна страна – богатая и большая Германия – которая может себе позволить тратить на оборону и помощь украине большие суммы. Но, как пишет издание, она вместе со своим канцлером Олафом Шольцем "попала в лагерь колеблющихся".

Есть у Украины еще один союзник и ближайший сосед – Польша. Но при, казалось бы, идеальном сочетании качеств хорошего союзника, Польша все портит, подрывая экономику Украины блокадой экспорта из воюющей страны.

В такой ситуации кажется разумной идея объединить усилия. Такую схему предложила Эстония и поддержала Франция – создать фонд в 100 миллиардов евро по аналогии с фондом ЕС "Следующее поколение", который был создан для борьбы с пандемией. Но на данный момент эту идею отвергают самые богатые страны, которые в конечном счете будут главными донорами такого фонда.

Напомним, европейским членам НАТО нужно найти дополнительные 56 млрд евро в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса. По мнению главы МИД Польши, Европа движется в правильном направлении, но слишком медленно и слишком поздно.

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