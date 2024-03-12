"Идем дальше": российские добровольцы показали новое видео боя в Курской области

Бойцы показали, как поразили ротный опорный пункт российской армии.
Добровольцы легиона "Свобода России" показали новое видео своей операции в Курской области 12 марта.
Соответствующий ролик они опубликовали в своем телеграм-канале.
Российские добровольцы отметили, что на видео показан фрагмент утреннего боевого поражения ротного опорного пункта противника во время захода в поселок Теткино Курской области.
"Идем дальше!" – отметили в легионе "Свобода России".
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Напомним, под утро 12 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" прорвали границу РФ в Белгородской и Курской областях. Там завязались бои. Добровольцы заявили, что идут освобождать россиян от захватившей власть террористической организации.
Позже в легионе заявили, что после боев поселок Теткино полностью под "контролем российских освободительных сил". В РДК сообщили, что кремлевская армия покинула Теткино.
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