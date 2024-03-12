"Идем дальше": российские добровольцы показали новое видео боя в Курской области

Добровольцы легиона "Свобода России" показали новое видео своей операции в Курской области 12 марта.

Соответствующий ролик они опубликовали в своем телеграм-канале.

Российские добровольцы отметили, что на видео показан фрагмент утреннего боевого поражения ротного опорного пункта противника во время захода в поселок Теткино Курской области.

"Идем дальше!" – отметили в легионе "Свобода России".

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Легион "Свобода России" показал новое видео боя в Курской области

Напомним, под утро 12 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" прорвали границу РФ в Белгородской и Курской областях. Там завязались бои. Добровольцы заявили, что идут освобождать россиян от захватившей власть террористической организации.

Позже в легионе заявили, что после боев поселок Теткино полностью под "контролем российских освободительных сил". В РДК сообщили, что кремлевская армия покинула Теткино.

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