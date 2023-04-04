Идентичные резиденции и секретный поезд: экс-сотрудник охраны Путина раскрыл тайны диктатора

В октябре 2022 года сотрудник Федеральной службы охраны президента России Глеб Каракулов, служивший в органах более 10 лет, сбежал из РФ и рассказал интересные подробности своей работы с Путиным.

У российского диктатора есть идентичные кабинеты в резиденциях по всей России и личный "бронепоезд", слухи о существовании которого начали появляться в начале 2023 года.

Об этом экс-сотрудник ФСО Глеб Каракулов рассказал российскому оппозиционному изданию "Дождь".

"Это поезд под президента. Он начал появляться у нас в расписании где-то, наверное, в 2014 или 2015 году. Имеет вид обычного поезда, абсолютно такого же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД", — рассказал Каракулов.

По его словам, часто использовать этот поезд начали только в конце лета 2021 года. В резиденции Валдай, которую Путин посещает чаще всего, в 2019 году даже построили одну из железнодорожных охраняемых станций, специально предназначенных для "секретного поезда" Путина.

Подтверждает Каракулов и предположение о том, что у Путина несколько идентичных по интерьеру кабинетов в разных резиденциях.

"У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве – они одинаковые, там все абсолютно идентично. Бывало, что я знаю, что он находится в Сочи. Фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он какую-то встречу в Ново-Огареве провел. И я спрашиваю у коллеги в Сочи: "Он уже полетел?". Нет, говорит, сидит", — рассказывает экс-сотрудник охраны Путина.

Коллеги Каракулова, по его словам, много путешествуют и видят условия, в которых живет и президент, и его ближайшее окружение, однако большинство из них не испытывает от этого никакого диссонанса и поддерживает Путина.

Также читайте Си Цзиньпин не признал Курильские острова частью Японии во время переговоров с Путиным в Москве

"Я не знаю, почему у них диссонанса не возникает. Наверное, просто потому, что они как-то в этом участвуют. Представляете, отель Kempinski или еще какой-то крутой, в котором ты точно не будешь жить обычной жизнью. Там и трехразовое питание будет организовано соответствующего уровня. Есть что-то, наверное, манящее в том, что ты можешь побывать там, где ты бы никогда не побывал", - предполагает Каракулов.

В то же время сотрудников ФСО война в Украине коснулась напрямую — многие из них участвуют в боевых действиях и поддерживают действия российских властей.

"Честно, я надеялся, что будут люди, которые хотя бы в частных беседах будут хоть как-то говорить: "Ребята, ну вообще-то это война, вообще-то люди гибнут". Я надеялся, что будут звучать такие фразы. Но такие фразы не звучат, и почти 100% за Путина", — говорит Каракулов.

Напомним, в Краснодарском крае РФ вблизи предполагаемой резиденции российского диктатора Владимира Путина установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Читайте также: