- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1244
- Время на прочтение
- 2 мин
Идеолог "рашизма" Дугин сказал, кто будет следующим после Хаменеи
Российский «философ» считает, что дальнейшая судьба путинского режима в России зависит от того, как долго сможет продержаться власть аятолл в Иране.
Главный идеолог «русского мира» Александр Дугин разродился серией панических сообщений после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Он прогнозирует повторение иранского сценария для Кремля.
Об этом главный «рашист» написал в личном блоге в Telegram.
«Для России прозвучал последний звонок», — говорится в его заметке.
По словам Дугина, дальнейшая судьба путинского режима зависит от того, как долго сможет продержаться власть аятолл в Иране.
«Если Иран удержится, все может пойти в обратную сторону. Если упадет, следующие мы», — спрогнозировал он.
Дугин также размышляет над тем, что произойдет с Россией, если Запад повторит свою операцию в России и ликвидирует Владимира Путина.
«Спрошу очевидное. Мы готовы к такому сценарию? Есть ли протокол действий? У нас есть прочная конструкция, которая удержит Россию в случае чего?» — риторически спрашивает он.
Идеолог «рашизма» потребовал от Кремля немедленной милитаризации, масштабных кадровых ротаций, а также мобилизации, которые, по его словам, российские власти «не хотят делать».
Дугин также выдвинул идею, которая, по его мнению, помогу победить в войне против Украины. По словам безумного российского «философа» нужно переименовать «СВО» в операцию «Меч Катехона», выразив уверенность, что после этого «все пойдет иначе».
Напомним, российскимй Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи.
Временным правителем Ирана назначили высокопоставленного священнослужителя Алиреза Арафи.
Падение режима Хаменеи может стать самым значимым политическим событием в истории Ирана с 1979 года. Однако устранение верхушки поднимает критический вопрос: приведет ли это к демократическим реформам или спровоцирует хаос и еще более жесткие репрессии со стороны остатков Корпуса стражей исламской революции.