"Идет по пути пропаганды": Портников прокомментировал ложь Путина, что евреев в Украине уничтожали "бандеровцы"

Российский диктатор Владимир Путин идет по пути пропаганды. Чтобы оправдать, что он делает сейчас в Украине, а это похоже на то, что делали в Украине эсэсовцы, нацисты, в годы оккупации украинских земель, он готов реабилитировать самих нацистов. Мотором, организатором и идеологическим вдохновителем Холокоста был гитлеровский Рейх и войска СС.

Об этом рассказал украинский журналист и писатель Виталий Портников в разговоре с российским журналистом Евгением Киселевым, прокомментировав очередное заявление Путина, что евреев в Украине уничтожали не немцы, а "бандеровцы".

"Естественно, что среди населения любой страны всегда есть садисты, ксенофобы, есть те, кто хотят ограбить своих соседей. Но именно оккупация дает этим людям возможность присоединиться к насилию. Я хотел бы в качестве хорошей иллюстрации напомнить, что происходило на территориях оккупированных Россией регионов Украины. Мы тоже видели проявления бандитизма совершенно разного рода. И уничтожение людей, и грабеж - все, что угодно. Естественно, в этих действиях на территории Донецкой, Луганской областей и Крыма участвовали местные жители в том числе. Но если бы не было российской оккупации, какой-нибудь Пушилин до конца своих дней так и остался бы распространителем лотерейных билетов. Оккупант виновен и в том, что он создает для преступников возможность осуществить преступление, что заменяет закон насилием", — подчеркнул украинский журналист.

Поэтому диктатор Владимир Путин в попытках реабилитировать эсэсовцев делает это только для того, чтобы попытаться унизить коллективный украинский народ.

"Нет никакого оправдания таким действиям", – резюмировал Портников.

Напомним, Владимир Путин заявил, что якобы евреев в Украине убивали не немцы, а "бандеровцы".

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