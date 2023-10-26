"Идет третья мировая война с участием России" – израильский министр

Министр энергетики государства Израиль Исраэль Кац заявил, что сейчас идет Третья мировая война с участием России.

Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Это мировая война, Третья мировая война против радикального ислама. При участии России и целой теневой игры этому противостоят США. Но только мы ведем прямую войну с ХАМАС и, не дай Бог, с "Хезболлой", — сказал Кац.

По его мнению, "война продолжается и внутри Европы", а ведет мировую войну – Иран.

"Мы участвуем в Третьей мировой войне против радикального ислама. Вот почему речь идет не только об Израиле. Мне очень ясна солидарность Европы и США. Потому что это не только наша война. Война идет и внутри Европы. В радикальных сообществах. И все также усвоили урок о том, что экстремизм в результате проявляется. Сегодня эту мировую войну ведет Иран", – отметил министр энергетики Израиля.

Напомним, что минувшей ночью ЦАХАЛ совершил рейд по территории Сектора Газа.

В свою очередь ХАМАС заявляет о тысячах убитых и раненых палестинцев в Газе. По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения. Президент США Джо Байден заявил, что не имеет подтверждений этих цифр.

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