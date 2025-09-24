"Идет война, и Россия должна ее выиграть": у Путина сделали громкое заявление

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

У Путина прокомментировали происходящее вокруг России. Мол, идет война, которую нужно выиграть.

Об этом пишет российское пропагандистское СМИ «РИА Новости».

Примечательно, что Песков сознательно и взвешенно разграничивал понятие, а не просто оговорился.

Реклама

«СВО — это одно, а происходящее вокруг России — это война, и ее нужно выиграть», — заявил Песков.

Напомним, в Кремле снова откровенно давят на Украину. В частности, об этом говорит новое заявление Дмитрия Пескова. Как утверждает спикер Кремля, Москва якобы готова к переговорам.

«Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже».

Такое высказывание — очередная попытка заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях Кремля. России кажется, что ей удастся закрепить оккупированные территории и легитимизировать их в глазах международного сообщества. Впрочем, Украина остается непоколебимой: уступки невозможны, Россия должна полностью вывести свои войска из нашей земли.

Реклама