"Иди в армию, с*ка, за Россию!": "герой СВО" угрожал пистолетом прохожему пацифисту (видео)

Оккупант завел парня на пустырь, направил на него боевой пистолет, угрожал убийством и стрелял в воздух.

Российский оккупант вернулся домой после ранения на фронте и угрожал пистолетом местному пацифисту за его антивоенные взгляды.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza, опубликовавший соответствующее видео.

47-летний "герой СВО" Дмитрий вернулся в родной город Иваново в России после ранения в Украине. Мужчина с боевым пистолетом в руках пытался "мобилизовать" местного пацифиста за его антивоенные взгляды.

Сообщается, что автору видео не понравился цвет волос и пацифистский значок прохожего. Оккупант завел парня на пустырь, направил на него боевой пистолет, угрожал убийством и стрелял в воздух.

Вот фрагмент диалога "героя СВО" с прохожим:

– Ты вообще за Россию?

– Я за мир.

– Ты против войны? Су**, хочешь умереть? Ты против войны. У тебя там жетончик. Мы вас скоро еб*** будем. Сбрей ху*ню, иди в армию, за Россию, су**, за Иваново!

47-летний автор видео уже задержан. Во время обыска у него нашли пистолет и открыли дело по незаконному хранению оружия.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором "герой СВО" рассказывает, как мечтает о возвращении на фронт, хотя получил осколочные ранения, переломы, удаление легкого и в перспективе испытывает ампутацию руки.

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