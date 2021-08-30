ИДИЛ взяло на себя ответственность за ракетный удар в Кабуле

ИДИЛ взяло на себя ответственность за ракетный удар в Кабуле

Аэропорт атаковали ракеты "Катюша".

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула 30 августа.

Об этом сообщает Al Arabiya.

"По милости всевышнего, бойцы Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", — говорится в распространенном террористами сообщении.

В свою очередь, официальные представители США заявили, что силы противоракетной обороны перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось, 30 августа международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.

Накануне, 29 августа, в Кабуле прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, снаряд попал в жилой дом.

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