"Будет идти до конца, пока сам не погибнет": российский оппозиционер рассказал, почему Путин не может остановить войну

Путин не может остановить войну в Украине, потому что она стала для него способом существования.

У Путина осталось всего два пути: либо международный суд и пожизненное заключение, либо уничтожение своими же коллегами.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

По его словам, война для Путина – вопрос жизни и смерти. Его действия свидетельствуют о том, что он собирается идти до конца, пока либо не погибнет сам, либо не победит в этой войне.

"Я думаю, что остановить войну лично сам он не может, потому что для него война – это теперь уже способ существования, способ выживания. Что касается победы, то, думаю, у Путина такой опции не существует. Вопрос только один: как он закончит свой земной путь. Либо это будет международный суд, либо это будет вариант Каддафи. Это выбор между пожизненным заключением в какой-нибудь европейской тюрьме или уничтожением своими же коллегами", — заявил Яковенко.

Напомним, что российский оппозиционный политик также рассказал, что мобилизация в России вряд ли затянет войну в Украине, но может усилиться жестокость боевых действий. Путин собирается отправить на войну неподготовленных к войне воинов, которые станут очередными жертвами в кровопролитной войне РФ против Украины.

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