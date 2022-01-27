Иерусалим накрыла мощная метель: в школах остановили обучение

Снежит уже три дня.

В Иерусалиме впервые за десять лет пронеслась мощная метель.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 января.

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Снегопады не прекращаются три дня. Непогода натворила немалую беду. Без света из-за снегопада остались десятки тысяч человек. На главных дорогах парализовало движение транспорта, снегоочистительная техника не может справиться с таким нашествием снега. Учеба в школах пришлось приостановить.

Между тем местные жители так обрадовались зиме, что массово побежали на улице делать фото.

В Иерусалиме уже 3 дня бушует вьюга – десятки тысяч человек остались без света | Новости мира

Как сообщалось, греческие Афины накануне накрыла снежная буря "Эльпида", поэтому вторник, 25 января, в городе объявили выходным днем. Непогода привела к копапсу на дорогах. Сотни автомобилей остановились на афинских улицах из-за снега. В столице Греции временно прекратилось железнодорожное и автобусное сообщение. Национальный перевозчик Aegean Airlines упразднил в понедельник все рейсы. Авиасообщения планируют возобновить в среду, 26 января.

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