Игнат о неизвестном объекте в Польше во время атаки РФ: "Украину нужно усилить средствами ПВО"

Игнат напомнил, что такие случаи уже были.

Зафиксированный в воздушном пространстве Польши неопознанный объект во время очередной массированной атаки российских оккупантов является еще одним сигналом для необходимости усиления оборонных средств Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, такие случаи не являются чем-то новым и в результате массированных атак такое может случаться.

"Враг атакует наши приграничные территории, в том числе и на западе, поэтому это возможно. Это еще один сигнал для наших партнеров, что Украину нужно усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили себя и таким образом защитили и их", — сказал Юрий Игнат.

Он также напомнил, что несколько месяцев назад была подобная информация из Румынии, ранее это уже случалось в Польше.

"Огромные атаки, много всего летит, и такие случаи бывают уже не впервые", — добавил он.

Напомним:

Утром, 29 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В то же время над Польшей пролетал неизвестный объект. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", — сообщила пресс-служба.

В ВС Польши добавили, что оперативный командующий войсками "мобилизовал имеющиеся силы и средства". Тем временем польский президент Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными.

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