Игнат рассказал о важности уничтожения самолетов Ил-76 в Пскове

На самолетах Ил-76, четыре из которых было уничтожено на аэродроме Пскова, россияне перевозят личный состав и вооружение. В частности, и дроны-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"К сожалению, в России таких самолетов еще много, и они среди прочего перевозят и "шахеды" из Тегерана в Москву. Четыре из них россияне уже точно не будут использовать", — сказал Игнат.

По его словам, в настоящее время РФ не может чувствовать себя безопасно в глубоком тылу из-за ударов по аэродромам. Именно поэтому вражеская армия рассредоточивает авиацию на Дальнем Востоке.

Напомним, ночью 30 августа в российском Пскове на аэродроме произошли сильные взрывы из-за атаки неизвестных дронов. В украинском ГУР сообщили, что были уничтожены четыре российских самолета Ил-76.

Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя атаку дронов на Псков, заявил, что удар беспилотниками был нанесен с территории Российской Федерации.

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