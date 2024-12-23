Игнорирование угрозы лишь увеличит ее: Писториус заявил о возможном нападении РФ на НАТО

До конца десятилетия Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет готова напасть на НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что Россия может атаковать территорию НАТО.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится", – заявил он в интервью, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

По мнению министра, Россия пока не готова нападать на НАТО, однако уже сейчас ее экономика за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны ЕС за год.

"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса", – предупредил Писториус.

Он также напомнил, что кроме прямого вооруженного нападения существует реальная гибридная угроза для Германии со стороны Кремля. По словам Писториуса, это часть стратегии Путина, направленная на дестабилизацию и раскол германского общества.

"Путин действует гибридно, и Германия находится под его особенно пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как причинить нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы с уверенностью противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб. Мы должны сделать все, чтобы стратегия Путина не сработала", – подчеркнул он.

Министр уточнил, что речь идет об атаках на инфраструктуру и энергоснабжение, активности в Северном и Балтийском морях, а также о нарушениях воздушного пространства, кампаниях в соцсетях и вмешательстве в избирательные процессы.

Напомним, по словам Бориса Писториуса, немецкие солдаты в Украине могут появиться только после прекращения огня. Но даже в этом случае пока непонятно, как это все должно происходить.

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