Игра Путина против НАТО: российские дроны обнаружили слабые места Альянса на восточном фланге

Путин пытается выявить слабые места в обороне НАТО / © ТСН.ua

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши повлекло за собой первое прямое столкновение военных сил НАТО и России с момента полномасштабного вторжения в Украину. Это событие открыло новую, опасную страницу войны и показало, что Запад до сих пор не готов к массированным воздушным атакам, которые Россия ежегодно устраивает в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Россия испытывает НАТО на прочность

По словам Бена Годжеса, бывшего командующего армией США в Европе, эта операция армии РФ была не случайностью, а «репетицией». Россия намеренно использовала дешевые приманки, чтобы проверить время реагирования и возможности систем раннего предупреждения НАТО.

«Они заметили, что мы до сих пор не научились на том, с чем Украина имеет дело годами. Мы абсолютно не готовы к этому… и теперь они у нашей двери», — подчеркнул Годжес.

Несмотря на то, что НАТО подняло в воздух истребители, включая новенькие F-35, и сбило часть дронов, эксперты отмечают, что такая реакция неэффективна. В системе, которая должна интегрированно оценивать угрозу и задействовать соответствующие ресурсы, истребители, сбивающие дешевые дроны, — расточительность.

По информации премьер-министра Польши Дональда Туска, из 19 дронов, вошедших в воздушное пространство страны, было сбито всего четыре. Польские военные предполагают, что большинство беспилотников были Gerbera — иранскими дронами Shahed без боевой части, которые Россия использует для отвлечения украинской ПВО перед ракетными ударами.

Польские чиновники подозревают, что эти дроны намеренно были направлены в воздушное пространство Польши, чтобы обойти украинскую ПВО вокруг Львова, куда, вероятно, шла следующая волна боевых Shahed.

«Один беспилотник, как мы видели раньше, может оказаться ошибкой. Но 19 дронов – это не ошибка», – сказал один из представителей польской оружейной промышленности.

Ответ НАТО и новые вызовы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил "очень успешную реакцию НАТО" и пообещал защищать "каждый дюйм территории Альянса", назвав инцидент "не изолированным случаем". Однако он также признал необходимость увеличить инвестиции в оборону, чтобы иметь все необходимое для сдерживания и защиты.

НАТО признает, что противовоздушная оборона на Восточном фланге является одним из его слабых мест и срочно нуждается в модернизации. Это стало частью новой инициативы по увеличению национальных расходов на оборону до 5% ВВП в течение следующего десятилетия. Создание восточного «оборонного щита» является ключевой целью новых оборонных проектов, финансируемых ЕС.

Эти события произошли в преддверии масштабных российско-белорусских учений «Запад», традиционно имитирующих нападение на страну НАТО. Предыдущие версии этих учений включали отработку ядерного удара по Варшаве. В этой связи Польша уже полностью закрыла границу с Беларусью.

Аналитики считают, что эти провокации преследуют три цели: проверить реакцию НАТО, показать, что, несмотря на военные неудачи в Украине, Россия остается мощной силой, и поддерживать состояние тревоги в странах-соседях. Ситуация, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, «значительно опаснее всех предыдущих».

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сравнил вторжение дронов с российскими диверсиями, которые уже происходили в Европе за последние 18 месяцев.

«Они пытаются установить новую реальность… Теперь представьте тоже самое с дронами. Они делают это один раз, мы не реагируем… и потом происходит еще одна атака, возможно, не в Польше, а в Румынии, возможно, в Литве», – отметил Ландсбергис.

Напомним, Sky News назвало атаку дронов на Польшу очередным «куском салями» в стратегии РФ. Это новый этап эскалации и тест НАТО, которым Россия проверяет границы допустимого для Запада.