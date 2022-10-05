Игра судьбы: в Зимбабве мужчина прыгнул в реку, убегая от взбешенного слона и попал в пасть к крокодилу

В Зимбабве мужчина прыгнул в реку, спасаясь от слона, и потерял руку и ногу, потому что в воде на него напал крокодил.

В Зимбабве мужчину атаковал слон. Чтобы убежать от взбешенного животного, мужчина побежал к реке и прыгнул в воду. Но его ситуация только ухудшилась, потому что в водоеме на него напал крокодил.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел в районе села Млибизи. 34-летний Виндерс Сианен ехал на рыбалку, когда наткнулся на слона. Тот вдруг бросился на Сианена. Мужчина понял, что единственный способ спастись от животного – прыгнуть в реку рядом, что и сделал.

Впрочем и там его подстерегала трагическая неудача — он встретил другого смертельного врага. В воде на него напал крокодил и укусил за ногу и руку.

Искалеченный мужчина начал звать на помощь.

Его крики услышали местные жители. Люди помогли Виндерсу спастись из пасти рептилии.

Пострадавшего доставили в больницу, и хотя ему удалось спасти жизнь, он потерял руку и ногу. Медики вынуждены были их ампутировать.

Зимбабвийский поэт Оберт Дюбе, узнав о тяжелых испытаниях Виндерса, подарил ему инвалидную коляску.

Напомним, что во Флориде охотник поймал 80-летнего огромного аллигатора, питавшегося скотом.

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