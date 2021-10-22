"Игра в кальмара" в Корее: тысячи митингующих вышли на улицы в костюмах из культового сериала

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал профсоюзных работников воздержаться от массовых протестов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
В Южной Корее в среду, 20 октября, тысячи профсоюзных работников, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.
Об этом сообщает Insider.
Puerto Rico South Korea— Carlos ™ ️ (@ Vaquero2XL) October 20, 2021
Using Squid Game imagery
to protest an inherently
unfair and capitalist system https://t.co/33GOymWoub
Всего в протестах участвовали около 80 тысяч членов Южнокорейской конфедерации профсоюзов, в частности в столице страны Сеуле на протест вышли 27 тысяч человек. Из-за этого в городе возникли сложности с доставкой еды в школах, поскольку работники доставки также присоединились к забастовке.
В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал профсоюзных работников воздержаться от массовых протестов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Читайте также:
- "Игра в кальмара": что известно об актерах самых обсуждаемых сериала года
- "Игра в кальмара": 10 фактов о жутком сериале, который стал мировым хитом
- Что посмотреть: 5 сериалов 2021 годп, которые достойны внимания