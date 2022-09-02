Игра в солдатики Путина: кто хочет подсидеть Шойгу и стать новым фаворитом "фюрера"

Центр противодействия дезинформации предполагает, что между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым вспыхнула настоящая война за статус нового путинского фаворита.

Такой вывод ЦПИ сделал из последних сообщений в СМИ. В частности, в российских медиа появилось сообщение о докладе Золотова о "спецоперации" и едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении.

Об этом говорится на странице ЦПИ в фейсбуке.

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Такое изменение действующих лиц очень показательно, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу. за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, предоставляющими такой статус",- отмечают в ЦПИ.

Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя.

"И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Шойгу, даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды. Чего только стоит фото с перевернутой картой, которую так внимательно он изучает ", — добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, по мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, после возможного отстранения Сергея Шойгу от исполнения обязанностей министра обороны РФ на его место могут назначить нынешнего главу Росгвардии Виктора Золотова.

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