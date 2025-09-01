Игра закончилась убийством: мужчину обвиняют в смерти друга

Оружие / © pixabay.com

Двое друзей в Хьюстоне стреляли друг в друга из винтовки, надев кевларовые шлемы. Один из них, Шон О’Доннелл, теперь обвиняется в убийстве другого — 34-летнего Аарона Праута, гражданина Великобритании.

Об этом пишет NY Post.

По данным офиса шерифа округа Гаррис, 17 августа О’Доннелл был задержан в своем доме в Хьюстоне. Друзья по очереди стреляли друг в друга, используя винтовку и пуленепробиваемые шлемы. Во время этой опасной игры Аарон Праут получил смертельное ранение. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Причина смерти Праута, находившегося в шлеме, пока неясна. Известно, что кевларовые шлемы не гарантируют стопроцентной защиты. Шериф округа Гаррис Эд Гонсалес выразил свое удивление, назвав ситуацию «трудно поверить, что двое так называемых друзей поочередно стреляли друг в друга… в жилом районе».

Тип винтовки и расстояние между мужчинами во время стрельбы не разглашаются. О’Доннеллу уже предъявили обвинение в убийстве, и он находится в тюрьме округа Гаррис.

