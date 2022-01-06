Играли на ярмарке: в Испании в аварии с надувным замком погибла девочка, еще 8 детей пострадали

Играли на ярмарке: в Испании в аварии с надувным замком погибла девочка, еще 8 детей пострадали

Порыв ветра поднял надувную конструкцию в воздух. В ловушке оказались по меньшей мере девять детей, двое из которых выпали из батута.

В Испании в результате опрокидывания надувного замка погибла восьмилетняя девочка, а еще восемь детей пострадали.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел на ярмарке в городе Мислата, расположенном недалеко от портовой Валенсии, вечером во вторник, 4 января, когда порыв ветра поднял надувную конструкцию в воздух.

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В этот момент на батуте находились несколько детей, оказавшихся в ловушке. Двое из них, в том числе девочки восьми и четырех лет, получили серьезные травмы после того, как их выбросило из перевернутого замка.

Обе пострадавшие были госпитализированы. Восьмилетний ребенок умер примерно через 12 часов после прибытия в больницу. Тем временем медики продолжают бороться за жизнь другой потерпевшей.

По словам местных властей, расследование инцидента продолжается, однако предварительные доказательства не указывают на умышленное нарушение правил.

Заметим, что не прошло и месяца после того, как подобная авария унесла жизни пятерых детей на австралийском острове Тасмания, где из-за сильного ветра батут с детьми взлетел на высоту четвертого этажа.

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