Играют в имитацию: Подоляк резко отреагировал, что ЕС до сих пор не установил верхний предел цен на российскую нефть

Подоляк призвал страны ЕС "решать проблему, а не играть в имитацию".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, что большинство стран Евросоюза пока не могут договориться о верхнем пределе цен на российскую нефть.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что суть идеи об ограничении цен на российскую нефть состоит в том, что Россия не должна получать сверхприбыли по продаже энергоносителей и финансировать за них войну в Европе.

"А не в том, чтобы сберечь все как есть и поставить галочку. Может, будем решать проблему, а не играть в имитацию?", — отметил советник главы ОП.

Ограничение цен на российскую нефть: что известно

Страны "Большой семерки" и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену на российскую нефть. Ограничение цен начнет действовать 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты.

Цель ограничения — сдержать российскую нефть на рынке во избежание скачков цен и одновременно сократить доходы Москвы.

По информации Bloomberg, страны G7 и Евросоюз 23 ноября планировали объявить, на каком уровне они установят верхний предел цены на российскую нефть. Однако переговоры между странами Евросоюза по ограничению цены на российскую нефть зашли в тупик.

Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые будут вводить ограничения. Вместо этого Москва перенаправит поставки "рыночным партнерам" (очевидно, речь идет об Индии и Китае) или сократит производство.

Несмотря на громкие заявления, РФ пытается сохранить экспорт нефти. Ряд мировых компаний формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти в условиях санкций.

Но это мало помогает агрессору. По информации того же издания Bloomberg, Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, что необходимо сделать до 5 декабря.

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