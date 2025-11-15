ТСН в социальных сетях

Мир
262
1 мин

Игрок сорвал джекпот Mega Millions на $980 миллионов

Игрок Mega Millions из Джорджии сорвал $980 млн, угадав все шесть номеров. Шансы на победу составляли от 1 до 290,5 млн.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Джекпот Mega Millions

Джекпот Mega Millions

Игрок лотереи Mega Millions в Джорджии в США выиграл джекпот в размере $980 миллионов в пятницу, преодолев мизерные шансы на выигрыш этого огромного приза.

Об этом сообщает Yahoo.com.

Выигрышными номерами были: 1, 8, 11, 12 и 57 с «золотым» шаром Mega Ball 7.

Победитель преодолел астрономические шансы Mega Millions, составляющие 1 до 290,5 миллионов, правильно угадав все шесть чисел. Следующий розыгрыш состоится во вторник.

Победитель может выбрать либо аннуитет (ежегодные выплаты), либо денежную опцию — разовую выплату в размере $452,2 миллиона до вычета налогов. Если победителей несколько джекпотов, приз делится между ними.

В этом году уже было четыре выигрыша джекпота Mega Millions, но пятничный розыгрыш стал 40-м подряд после последнего выигрыша 27 июня, что является рекордом игры, сообщили официальные лица.

В сентябре двое игроков Powerball в Миссури и Техасе выиграли джекпот в размере почти $1,8 миллиарда, один из самых больших в США. Текущий джекпот Mega Millions не входит в топ-10 крупнейших лотерейных джекпотов США, но стал бы восьмым по величине для самой лотереи Mega Millions с момента ее основания в 2002 году.

Напомним, в Киеве мужчина сорвал джекпот и стал миллионером.

