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Игроки заработали тысячи долларов, сделав ставку против выживания экипажа субмарины "Титан"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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1375
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Игроки заработали тысячи долларов, сделав ставку против выживания экипажа субмарины "Титан"

Онлайн-игроки заработали тысячи долларов на ставках по поводу затонувшей лодки "Титан" / Фото: Associated Press

Люди поставили не менее 300 000 долларов.

Онлайн-игроки сделали ставки на тысячи долларов против выживания экипажа подводной лодки "Титан".

Известно, что все пассажиры мгновенно погибли в результате взрыва, когда они погружались в океан для исследования 111-летних развалин "Титаника".

Как пишет Mother Jones, люди поставили не менее 300 000 долларов с помощью криптоплатформы Polymarket на долю подводного аппарата OceanGate.

На странице с описанием размещены правила для ставок, в которых говорится: "Для целей этого рынка судно не обязательно должно быть спасено или физически восстановлено, чтобы считаться "найденным". Если будут обнаружены части, но не кабина, в которой находятся пассажиры судна, этого недостаточно, чтобы этот рынок принял решение "Да".

Один игрок по имени Рич рассказал, что он заработал около 3250 долларов на ставках, заявив, что это оправдано с нравственной точки зрения.

Он сказал: "Я бы ответил, что рынки в основе своей аморальны. При капитализме нет нравственного потребления".

Однако пользователи социальных сетей с ним не согласились, один из них написал в Твиттере: "На самом деле безумие. Представьте, что вы зарабатываете деньги на том, умрет ли кто-то или нет". Второй сказал: "Это столь плохая хрень". Тем временем другой добавил: "Человечество умирает изо дня в день. Представьте, что вы ставите на кон реальные деньги на жизни людей".

Напомним, пассажиры глубоководного аппарата "Титан" отправились в путешествие на дно Атлантического океана. Субмарина OceanGate Expeditions исчезла в четыре утра 18 июня. На ее борту находились состоятельные пассажиры, заплатившие по 250 тысяч долларов за билет. 23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
1375
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