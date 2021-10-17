Их искали в горах монахи и спасатели: заблудившихся на Афоне украинских паломников нашли

Их искали в горах монахи и спасатели: заблудившихся на Афоне украинских паломников нашли

Заблудившиеся в горах украинцы сильно устали, но их здоровью ничто не угрожает.

Пропавших в пятницу вечером, 15 октября, украинцев на Афоне, нашли. Заблудившихся паломников правоохранители обнаружили у скита, принадлежащему монастырю Великая Лавра, сообщает Ekathimerini.

Их здоровью ничего не угрожает, паломников перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Из-за густого тумана двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками, а затем сбились с дороги. Об их исчезновении сообщили в пятницу вечером.

В поисковой операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, хорошо знающие местность.

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