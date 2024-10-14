"Их используют как живой щит": Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворческие силы из петуха Ливана, поскольку боевики "Хезболлы" используют их в качестве "живого щита".

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Издание отмечает, что напряженность между миротворческими силами и войсками Израиля продолжает нарастать.

"Пора вывести ВСООНЛ из опорных пунктов "Хезболлы" и из районов боевых действий. Армия обороны Израиля неоднократно просила об этом и получала многократные отказы, и все это было сделано с целью предоставить террористам "Хезболлы" живой щит. Господин генеральный секретарь, уберите силы" ВСООНЛ из зоны риска. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно", — заявил Нетаньяху.

В свою очередь миротворцы сообщили, что Израиль нанес удары по ряду постов, включая штаб-квартиру в Накуре, в результате чего несколько человек получили незначительные ранения.

"Ваш отказ эвакуировать солдат ВСООНЛ делает их заложниками "Хезболлы". Это ставит под угрозу как их самих, так и жизнь наших солдат", — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля заявил, что ему жаль из-за ранения миротворцев и в дальнейшем его страна будет делать все возможное, чтобы это больше не повторилось.

"Но простой и очевидный способ обеспечить это — просто вывести их из опасной зоны", — добавил израильский премьер.

Он добавил, что руководству ООН следует обвинять не Израиль, а боевиков "Хезболлы", которые используют миротворцев как "живой щит".

Напомним, ранее сообщалось, что израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном.

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