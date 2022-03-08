"Их кровь - на руках каждого из нас": в России будут судить сельского священника из-за проповеди против войны

"Их кровь - на руках каждого из нас": в России будут судить сельского священника из-за проповеди против войны

По требованию правоохранителей священник вынужден был удалить антивоенное обращение к россиянам на сайте прихода.

После воскресной проповеди в селе Карабаново Костромской области России полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина и составили на него протокол за антивоенную проповедь и размещение на сайте прихода соответствующего обращения к россиянам.

Об этом сообщает "Медиазон".

Священник был обвинен в том, что он, “находясь в общественном месте в помещении храма Воскресения Христова во время проводимой им религиозной службы в присутствии около 10 прихожан совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ”.

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Как отмечает издание, на сайте прихода и в социальных сетях были размещены посты с призывами прекратить войну следующего содержания:

"Братья и сестры! Рано утром 24 февраля российские войска напали на Украину. Идут обстрелы Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя и других украинских городов. Российские солдаты убивают своих братьев и сестер во Христе. Мы, христиане, не смеем оставаться в стороне, когда брат убивает брата, христианин христианина.Не будем повторять преступлений тех, кто приветствовал действия Гитлера 1 сентября 1939. Мы не можем стыдливо прикрывать глаза и называть черное белым, зло — добром, говорить, что и Авель, пожалуй, был неправ, провоцируя своего старшего брата. Кровь жителей Украины останется на руках не только правителей РФ и солдат, выполняющих этот приказ. Их кровь — на руках каждого из нас, одобривших эту войну или просто умолчавших".

После задержания и составления протокола священник вынужден был удалить эту публикацию.

"Выполняя требования внезапно принятого закона... мы вынуждены удалить с нашего приходского сайта обращение о недопустимости пролития крови", — говорится в последнем сообщении на сайте.

Напомним, 4 марта Госдума России приняла новые репрессивные законы. Теперь в стране можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о русской армии".

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