«Их не будет рядом»: Трамп набросился с критикой на страны НАТО
Американский президент в который раз подверг критике союзников по НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают НАТО, однако в случае серьезной ситуации Альянс, по его словам, «не будет рядом» с Вашингтоном.
Об этом он сказал во время конференции в Майами.
«Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-нибудь серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом», — заявил Трамп.
Кроме того, президент США выразил благодарность Саудовской Аравии за поддержку.
«Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовской Аравии — они очень помогли, в отличие от НАТО», — сказал он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио публично поспорил с главами МИД G7 по поводу войн в Украине и Иране.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подверг критике позицию руководства Германии относительно конфликта с Ираном, проведя параллель с поддержкой Украины.