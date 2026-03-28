460
1 мин

«Их не будет рядом»: Трамп набросился с критикой на страны НАТО

Американский президент в который раз подверг критике союзников по НАТО.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают НАТО, однако в случае серьезной ситуации Альянс, по его словам, «не будет рядом» с Вашингтоном.

Об этом он сказал во время конференции в Майами.

«Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-нибудь серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США выразил благодарность Саудовской Аравии за поддержку.

«Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовской Аравии — они очень помогли, в отличие от НАТО», — сказал он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио публично поспорил с главами МИД G7 по поводу войн в Украине и Иране.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подверг критике позицию руководства Германии относительно конфликта с Ираном, проведя параллель с поддержкой Украины.

Следующая публикация

