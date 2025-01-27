Их не видели более 100 лет: 300-килограммовые млекопитающие вернулись на историческую родину

После 100 лет отсутствия в Бразилии, тапиры, являющиеся одними из крупнейших наземных млекопитающих Южной Америки, весом до 300 кг, вернулись в этот регион. Последнее официальное наблюдение за ними было зафиксировано в 1914 году.

Об этом пишет IFLScience.

Равнинные тапиры, не появлявшиеся в штате Рио-де-Жанейро более 100 лет, теперь, похоже, вернулись. С помощью камер-ловушек учёные смогли зафиксировать их присутствие. Популяция этих животных считается уязвимой, поскольку из-за их пугливости и неуловимости сложно точно оценить численность популяции в Южной Америке.

Упадок популяции равнинных тапиров вызван несколькими факторами, в том числе вырубкой лесов, урбанизацией, охотой и столкновениями с автомобилями.

В последние годы были сделаны попытки вернуть равнинного тапира в его природную среду. Возвращение животных в штат Рио-де-Жанейро, вероятно, стало спонтанным, подтвержденным кадрами из камер-ловушек, которые зафиксировали по меньшей мере четыре особи, включая мать и детеныша.

Спонтанное возвращение тапиров в регион, где они считались вымершими, показывает важность заповедных территорий. Биолог Марсело Купелло отмечает, что это явление свидетельствует о возобновлении экосистемы лесов, способных поддерживать крупных млекопитающих.

Тапиры играют немаловажную роль в экосистемах, помогая распространять семена различных растений в тропических лесах. Они используют свои морды для добычи растительного материала, а семена распространяют из-за экскрементов. Поэтому тапиров часто называют "лесными садовниками", поскольку их деятельность способствует улучшению биоразнообразия в регионе их обитания.

Напомним, в Украине разрабатывают единый реестр для сохранения информации о домашних животных, который будет включать данные о вакцинации, болезнях и контактах владельцев.

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