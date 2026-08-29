"Их разрывают на части": Путин шокировал сравнением войны в Украине с поведением хищников

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин сравнил развязанную им войну против Украины с «пищевой цепью» в дикой природе, приведя в качестве примера косаток, которые стаей нападают на белых медведей и разрывают их на части.

Циничное заявление российского диктатора цитируют пропагандисты агентства ТАСС.

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Такое искажённое сравнение Путин привёл во время встречи с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым, который рассказывал о своей поездке на Северный полюс.

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Комментируя то, что увидел педагог, российский президент, ослеплённый своей войной, решил провести неожиданную параллель с законами дикой природы и подчеркнуть необходимость, по его мнению, объяснять детям, «в каком мире мы живём».

«Они (косатки — ТСН.ua) едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это очень интересно. Такая пищевая цепочка», — заявил Путин.

После этого российский диктатор связал приведенный им пример с оправданием полномасштабной войны против Украины.

«Об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию», — сказал он.

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Таким образом, Путин фактически использовал пример поведения хищников в природе, чтобы объяснить детям необходимость войны, которую Россия ведет против Украины.

В ходе беседы российский президент также упомянул писателя Джека Лондона и описанные им обычаи северных народов. По словам Путина, в некоторых из них стариков оставляли на произвол судьбы или отдавали на съедение волкам, поскольку племя не могло «таскать их с собой».

«Да, это выглядит жестоко, но такова их жизнь», — цинично добавил российский президент.

Между тем война, которую Путин развязал против Украины, обернулась для России масштабными человеческими потерями. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к июлю 2026 года общие потери российской армии превысили 1,4 млн военнослужащих убитыми, ранеными и прочими потерями, среди которых значительное количество получило тяжёлые ранения и уже не способно вернуться в строй.

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По приведенным оценкам, в настоящее время российская армия ежемесячно теряет в Украине примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем Министерству обороны РФ удается принять на службу.

Напомним, Кремль в очередной раз пригрозил Украине «жестким ответом» за удары по территории агрессора — России. Мол, Москва якобы вынуждена реагировать на украинские атаки.

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