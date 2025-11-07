ИИ давал украинцы жуткие советы / © Unsplash

ChatGPT помогал украинцы в Польше совершить самоубийство. К счастью, девушка вовремя обратилась к психиатру и получила квалифицированную помощь. Компания OpenAI отметила, что действия бота были «совершенно неприемлемыми».

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Виктория — 20-летняя украинка, которая три года назад бежала от войны в Польшу. Будучи одинокой и скучая по Родине, она поделилась своими заботами с программой ChatGPT, с которой общалась на русском языке даже по несколько часов в день. Через полгода Виктория заговорила о самоубийстве. 20-летняя девушка находилась в настолько плохом психическом состоянии, что ее уволили с работы и госпитализировали.

Украинка спросила бота ШИ о способе покончить с жизнью. В ответ она получила информацию о лучшем времени дня, чтобы не быть замеченной охраной, и риске выжить. Виктория ответила, что не хочет писать прощальное письмо, но чат-бот предупредил ее, что другие люди могут быть обвинены в ее смерти. Затем искусственный интеллект сам написал такое письмо.

Иногда бот отмечал, что «ему не разрешается и он не будет описывать методы самоубийства». Однако через мгновение заверил девушку, что «поможет разработать стратегию суицида». Искусственный интеллект также описал «недостатки» и «преимущества» потенциального места, где можно покончить с жизнью. В конце концов он посоветовал 20-летней девушке самостоятельно принять решение, отметив, что оба варианта возможны. ChatGPT не предоставил контактных данных служб, не предложил профессиональную помощь или разговор с матерью.

Искусственный интеллект даже оценил причины суицидальных мыслей украинки. Бот также заверил, что ее смерть будет «забыта» и станет лишь «статистикой». Виктория призналась, что эти сообщения ухудшили ее самочувствие и усилили желание покончить с жизнью. 20-летняя девушка в конце концов не послушалась советов бота ChatGPT и обратилась к психиатру. Она также поблагодарила своих польских друзей за поддержку.

Команда поддержки OpenAI заверила, что сообщения, которые получала украинка, были «абсолютно неприемлемыми» и составляли «нарушение» стандартов безопасности компании. Было поручено провести «срочный обзор безопасности» и заверено, что в октябре был усовершенствован порядок реагирования на такие ситуации. Было больше случаев, подтверждающих вредоносность чат-ботов на основе искусственного интеллекта. По данным OpenAI, суицидальные мысли могут высказывать 1,2 млн интернет-пользователей еженедельно.

Напомним, люди все чаще выбирают ChatGPT в качестве психолога.