ИИ начинает разрушать планету: новое исследование поразило масштабами загрязнения

Загрязнение воздуха / © Associated Press

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Быстрое строительство дата-центров для развития технологий искусственного интеллекта в США может привести к резкому росту загрязнения окружающей среды. К 2030 году выбросы углекислого газа от этой отрасли будут сопоставимы с появлением на американских дорогах от пяти до десяти миллионов новых автомобилей.

Об этом сообщает сайт Futurism.

Масштабное строительство дата-центров, которые зачастую работают на ископаемом топливе, уже стало серьёзной экологической проблемой на фоне глобального климатического кризиса.

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Исследователи Корнельского университета прогнозируют: при нынешних темпах развития технологий искусственного интеллекта к 2030 году дата-центры будут генерировать от 24 до 44 миллионов метрических тонн выбросов углекислого газа. Такой объём загрязнения эквивалентен появлению на дорогах США от пяти до десяти миллионов дополнительных автомобилей.

Техас стал центром экологической проблемы

Как следует из исследования климатической организации Floodlight, на которое ссылается американское издание Wired, крупнейшим центром строительства дата-центров для искусственного интеллекта стал штат Техас.

По информации журналистов, ряд компаний использует лазейки в законодательстве, строя собственные газовые электростанции непосредственно рядом с дата-центрами. Такие объекты обеспечивают энергией серверы, но в то же время создают значительные объемы вредных выбросов.

По оценке Global Energy Monitor, масштабы строительства новых газовых электростанций в Техасе настолько велики, что больше энергетических мощностей, работающих на природном газе, сегодня вводит в эксплуатацию только Китай.

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Как обходят экологические требования

По данным Floodlight, по меньшей мере 38 дата-центров в Техасе воспользовались лазейками в законодательстве для получения разрешений на эксплуатацию собственных источников энергии.

В совокупности это означает использование более 2100 резервных дизельных генераторов, которые ежегодно выбрасывают около 2500 тонн оксидов азота — токсичных соединений, негативно влияющих на качество воздуха и здоровздоровье людей.

Журналисты также отмечают, что некоторые операторы сначала заявляют о строительстве небольших дата-центров с минимальными выбросами, а после получения необходимых разрешений быстро расширяют свои объекты.

Проекты в области искусственного интеллекта получают упрощенные разрешения

Как сообщает Wired, даже крупные инфраструктурные проекты получают экологические разрешения в соответствии с процедурой, которая обычно применяется к небольшим предприятиям.

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В частности, один из крупнейших дата-центров в городе Абилин (штат Техас), являющийся частью анонсированного администрацией президента США Дональда Трампа проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларов, оснащен 62 резервными дизельными генераторами. Для сравнения: типичным малым предприятиям, для которых предназначена такая процедура согласования, обычно достаточно одного или двух генераторов.

По мнению авторов расследования, стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта всё больше превращается не только в технологический прорыв, но и в серьёзный экологический вызов для США.

Напомним, что в научной фантастике на протяжении десятилетий описывались самые разные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта. И если сначала они казались нереалистичными, то сейчас большинство из них приблизилось к людям на опасное расстояние.

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