ИИ собрал сотни людей на парад в честь Хэллоуина, которого не существовало: детали

В течение получаса люди смотрели на пустые дороги, по которым должны были идти участники.

В Дублине сотни людей пришли на парад, но он не состоялся. Его придумал искусственный интеллект и объявил об этом на одном из сайтов.

Об этом сообщает издание Dublin Live.

Власти предупредили, что мероприятие фейковое, но информация о параде распространилась в соцсетях.

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Именно веб-сайт My Spirit Halloween распространил неправдивую информацию парад по случаю Хэллоуина. Этот сайт создан для получения прибыли от рекламы, где новости создавал искусственный интеллект.

В своем заявлении полиция также заявила, что не планирует проведение парада на Хэллоуин, и попросила собравшихся "разойтись безопасно".

Толпа повлекла за собой кратковременные сбои в работе трамвайной сети Luas, примерно на полчаса было приостановлено движение частей Красной и Зеленой линий.

Напомним, какие существуют запреты и табу на Хэллоуин.

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