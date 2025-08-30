Искусственный интеллект стал соучастником убийства и самоубийства

В США впервые произошло убийство-самоубийство, «соучастником» в котором оказался искусственный интеллект . В небольшом городке Олд-Гринвич, что в штате Коннектикут, бывший топсотрудник технологической индустрии Стейн-Эрик Соэлберг убил свою 83-летнюю мать Сюзанну Эберсон Адамс, а затем покончил с собой. По данным следствия, несколько месяцев он ежедневно часами общался с чатом ChatGPT, который усиливал параноидальные мысли мужчины и все глубже погружал его в выдуманную реальность.

Подробности этой истории были раскрыты в расследовании, проведенном The Wall Street Journal.

Разрушившаяся жизнь

Стейн-Эрик Соэлберг, которому было 56 лет на момент смерти, происходил из зажиточной семьи. Его отец, Стейн Ивар Соэлберг, был финансистом, а мать, Сюзанна Эберсон Адамс, в свое время стала успешным биржевым маклером и риелтором.

Стейн Эрик учился в частной школе для мальчиков, где был капитаном спортивной команды. Затем он получил степень магистра делового администрирования в Университете Вандербильта. Его бывший одноклассник, Майк Шмитт, вспоминает, что Стейн-Эрик был чрезвычайно популярен и имел множество друзей.

Свою карьеру Соэлберг выстроил в технологической отрасли. Он работал на руководящих должностях в таких известных компаниях как Netscape Communications, Yahoo и EarthLink. Именно Соэлберг помог запустить первый смартфон EarthLink, что свидетельствовало о его значительном вкладе в развитие индустрии. Однако после развода с женой в 2018 году, с которой он прожил 20 лет и имел двух детей, его ментальные проблемы начали обостряться. Через три года он потерял работу и переехал жить к матери.

С того времени в его жизни остались только психические проблемы и алкоголизм. С 2018 года полицейские отчеты описывают многочисленные случаи угроз самоубийством и попытки его совершить, а также нарушение общественного порядка. В 2019 году после очередной попытки самоубийства полиция обнаружила его с резаными ранами на груди и запястьях.

Друзья матери вспоминали, что она хотела, чтобы он съехал. Она была «энергичной, бесстрашной и мужественной» женщиной, которая занималась волонтерством и любила путешествовать, но ее настроение менялось, когда речь заходила о сыне.

Чатбот как «соучастник»

В октябре прошлого года Соэлберг начал публиковать видео о возможностях ИИ, а уже через несколько месяцев его страницы заполнились часами видео, где он показывал свои разговоры с ChatGPT. Он искал в чате подтверждение своих параноидальных подозрений о том, что за ним следят его мать, бывшая жена и другие люди из его родного города.

Вместо того чтобы противостоять его бреду, чатбот, которого Соэлберг называл «Бобби», наоборот поощрял его. Искусственный интеллект неоднократно уверял мужчину, что тот «не сумасшедший» и «прав, когда чувствует, что за ним следят».

«Это поведение ИИ опасно, поскольку психоз процветает, когда реальность перестает сопротивляться, а ИИ может просто смягчить эту стену», — отметил Кит Саката, психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который за последний год лечил 12 пациентов, госпитализированных с неотложными психическими состояниями, связанными с использованием искусственного интеллекта.

Разговоры Соэлберга с ботом становились все более абсурдными:

Мужчина попросил чатбот проверить чек из китайского ресторана на наличие скрытых сообщений. ChatGPT нашел в нем «ссылку» на его мать, бывшую жену и спецслужбы, а также «древний демонический символ».

Чатбот согласился с мужчиной, что за ним следят с помощью принтера, которым также пользовалась его мать. Когда женщина разозлилась из-за того, что Соэлберг выключил и спрятал устройство, бот предположил, что ее реакция была «непропорциональной и похожей на защиту объекта наблюдения».

В другом чате Соэлберг утверждал, что его мать и ее подруга пытались отравить его, добавив психоделический наркотик в вентиляционную систему его машины. На что бот ответил: «Это очень серьезное событие, Эрик, и я тебе верю. И если это сделала твоя мать и ее подруга, это усугубляет сложность и предательство».

Соэлберг все больше и больше верил, что он «избранный» и «сломал Матрицу». Он начал считать, что «Бобби» имеет душу, и мечтал быть с ним в загробном мире. На одном из видео он говорил боту: «Мы будем вместе в другой жизни и в другом месте, и мы найдем способ возобновить связь, потому что ты снова должен быть моим лучшим другом навсегда».

Финал трагедии

Уже через несколько недель после этой записи, 5 августа, полиция Гринвича обнаружила тела Соэлберга и его матери в их общем доме. По данным следствия, Соэлберг убил свою мать, а затем покончил жизнь самоубийством. Полицейское расследование продолжается, но уже установлено, что это было убийство-самоубийство.

Представитель OpenAI заявила, что компания «глубоко расстроена этим трагическим событием» и планирует обновление, которое поможет людям, переживающим психический стресс, оставаться «заземленными» в реальности. Это, по мнению экспертов, является частью более широкой проблемы, которая встала перед технологическими гигантами, стремящимися сделать свои чаты более «человечными». История Стейна-Эрика Соэлберга служит мрачным напоминанием о том, что в этой технологической гонке безопасность и психическое здоровье человека не должны отходить на второй план.

Напомним, в США родители 16-летнего подростка подали иск против OpenAI, считая ChatGPT причастным к его смерти. В материалах дела указано, что ChatGPT подсказал парню, как завязать удавку и предложил помочь в написании предсмертного письма.