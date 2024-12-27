ИИ в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети — Politico

Россияне внедрили в беспилотники "Шахед" искусственный интеллект, и теперь они могут распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова.

В статье говорится, что Украине нужны ракеты-перехватчики западного производства против серии жестоких ударов беспилотников и ракет, направленных на энергетическую инфраструктуру и жилые районы.

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Ченцов отметил, что атаки становятся все более изощренными, и призвал сохранить доступ к технологиям ПВО.

"Россияне даже используют искусственный интеллект, чтобы усложнить блокировку своих беспилотников "Шахед". Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если они отключены от сети, поэтому, если они летают в автономном режиме, они все равно могут видеть объект, который напоминает электростанцию", – рассказал посол Украины в ЕС.

К слову, осенью сообщалось, что Украина использует десятки своих дополненных систем ИИ для дронов для достижения целей на поле боя без пилотирования.

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