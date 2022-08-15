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ИКЕА заявила о завершении онлайн-продажи товаров в России

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ИКЕА заявила о завершении онлайн-продажи товаров в России

1 февраля 2021 года компания IKEA открывает свой первый магазин в Украине / Фото: Pexels

Пока сеть супермаркетов выдает ранее оформленные заказы.

Онлайн-продажа товаров шведской компании ИКЕА подошла к концу.

Об этом идет речь на официальном сайте шведской компании в России.

Сообщается, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов.

Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте уже недоступны.

Заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, проработают в течение августа-сентября 2022 года в согласованном при заказе.

"Мы вынуждены минимизировать время хранения. Невостребованные заказы будут расформированы, а деньги — возвращены на счет, с которого была оплачена покупка", — предупредил ритейлер.

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Дата публикации
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