Икона стиля: десять модных уроков, которых мы можем научиться у Мэрилин Монро (фото)

Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер) родилась 1 июня 1926 года. Она стала настоящим секс-символом Голливуда XX века, а ее стиль все еще считается одним из самых женских.

Хотя за свою недолгую карьеру в кинематографе Мэрилин Монро так и не получила высшую награду, о которой мечтают все актеры и актрисы, она сумела стать настоящим символом целых суток. Ей посвящали предметы искусства, о ней до сих пор снимают фильмы, а особый "стиль Монро" популярен сегодня даже в реальной жизни, а не только на костюмированных вечеринках. 1 июня 1926 года началась история легенды, трагически закончившейся через 36 лет. Вспоминаем десять важных правил, которые помогли Мэрилин Монро стать одной из самых соблазнительных женщин "прекрасной эпохи".

Примите свое тело и не стесняйтесь его

Смотря фильмы или фотографии с иконой стиля XX века, трудно не заметить, что Мэрилин Монро была далеко не хрупкой девушкой. У нее была довольно пышная фигура, которой никогда не стеснялась. Она не прятала свое тело под мешковатыми спортивными брюками или оверсайз футболками, а подчеркивала все соблазнительные изгибы так, что все женщины хотели походить на нее, а мужчины не могли оторвать взгляда.

"Правильные" аксессуары

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Лучшее это правило Монро подчеркнула в своем знаменитом фильме "Джентльмены предпочитают блондинки", в котором героиня актрисы сталкивается с бриллиантовой тиарой и долго не может понять, как правильно ее носить. В конце концов, она понимает, что этот аксессуар не подходит как ожерелье, поэтому надевает тиару на голову со словами: "Мне всегда нравится находить новые места, чтобы носить бриллианты!"

Конечно в реальной жизни мало кому посчастливилось носить настоящие бриллианты, но подражать склонности Монро к драгоценностям нужно, если вы хотите всегда и всюду выглядеть элегантно. Это не обязательно должно быть тиара или массивное ожерелье, даже серьги-гвоздики с небольшим бриллиантом сразу придадут особый блеск глазам. А если такого вы не можете себе позволить, остановитесь на качественных искусственных драгоценных камнях.

Найдите свой фирменный стиль

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Чтобы создать свой собственный "стиль Монро", важно понимать, что вам нравится, в чем вы чувствуете себя и выглядите лучше всего. Если вы любите розовый цвет, попытайтесь сделать его основным в своем гардеробе. Также можно спланировать каждый свой образ так, чтобы они содержали три основных цвета (розовый, черный и серый).

В жизни Мэрилин Монро тяготела к приглушенным тонам. Она часто носила белый, бежевый, коричневый, серый оттенки. А также создавала элегантные и особенно женственные ежедневные образы с юбками-карандашами и облегающими кашемировыми свитерами.

Носите красный цвет – он привлекает внимание

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

В 1950-х годах Мэрилин Монро вынудила весь мир использовать красную помаду для губ. Такой цвет всегда оставался в моде, и, вопреки расхожему мнению, он подходит любой женщине — блондинцы, брюнетке, рыжеволосой. Яркие цвета привлекают внимание и посылают миру четкое сообщение о том, что вы уверены в себе.

Главное в использовании красной помады – не переусердствовать. Сначала слегка увлажните губы, затем обведите их нейтральным карандашом и после этого нанесите легкий оттенок красной помады. Не забудьте промокнуть ее салфеткой, чтобы получить естественный вид.

Короткие волосы – это сексуально

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Если вы сомневаетесь в том, что короткие волосы могут выглядеть сексуально, взгляните на Мэрилин Монро. С самого начала блондинка всегда предпочитала короткие пряди и именно этот ее стиль сыграл важную роль в создании привлекательного и женственного образа.

Хотите повторить легендарную прическу Мэрилин? Сделать это в домашних условиях проще, чем кажется. Нанесите на почти сухие волосы лосьон для фиксации, закрутите небольшие пряди в кудри на роликовые зажимы и крепко закрепите у корней. Снимите примерно через час, аккуратно протряхните локоны и наслаждайтесь прической а-ля Монро.

Подберите правильное декольте

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Мэрилин Монро не сторонилась глубокого декольте, но всегда правильно обнажала свое тело. В ее образах часто появлялись небольшие вырезы там и здесь. Чаще она носила разнообразные платья и топы с вырезом "сердечком". Такое декольте подходит большинству типов фигуры и помогает показать именно столько тела, сколько нужно, чтобы не выглядеть слишком пошло.

Носите обувь с открытым носком

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Вы можете носить как босоножки, так и классические челноки, которые чаще всего украшали ноги Мэрилин Монро. Главное, правильно адаптировать удобную пару обуви к своему гардеробу, а также позаботиться о соответствующем педикюре.

Обнажите руки

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Руки и плечи, по мнению Мэрилина, были одной из самых сексуальных частей женского тела. Поэтому она всегда старалась почаще их обнажать. Платье-халтер хорошо смотрится практически на любой фигуре, щедро сглаживая живот и привлекая внимание к лицу. Еще один отличный вариант – платья в стиле ампир с открытыми плечами. Такие предметы гардероба обладают высокой талией, которая подтягивается под грудью и создает привлекательные изгибы.

Не забывайте о джинсах

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

По словам Мэрилин, настоящая женщина остается привлекательной и сексуальной даже в джинсах. Деним – универсальный тренд, отличающийся комфортом и женственностью. Однако следует останавливать свой выбор не на ультра модных вариантах, а на классическом прямом фасоне с высокой талией. Такие джинсы одобрила бы и сама Монро.

Водолазки как база для ежедневного гардероба

Стиль Мэрилин Монро / Фото: commons.wikimedia.org

Любимым базовым элементом гардероба Мэрилин Монро была водолазка. Носила она их независимо от сезона и умела совмещать с другими предметами. Зимой – с джинсами или брюками, а летом – с шортами и юбками.

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