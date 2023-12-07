Илье Киве обещали место в оккупационных "властях" в Украине: СМП узнали должность

Кива даже встречался с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Ликвидированного предателя Украины и бывшего нардепа Илью Киву рассматривали на должность так называемого "губернатора" Херсонской области. Сейчас этот пост "занимает" коллаборант Сальдо.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

По их сообщениям, Кива даже встречался с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. По данным СМИ, один из обсуждаемых вопросов — назначение к оккупационной "власти" в Украине.

Кроме того, на квартире у него были обнаружены секретные документы, в которых была указана информация о дислокации российских войск на левом берегу Днепра.

Сейчас российские следователи выясняют, как Кива получил эти секретные документы и не попали ли они к украинским военным.

Напомним, ранее сообщали громкие подробности, где убили предателя Украины Илью Киву и его "пророческое" сообщение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киву убили в лесу! Сожительница экснардепа шокировала признанием!

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