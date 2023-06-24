"Или прямо сейчас, или чуть позже": Гиркин-Стрелков предсказывает гражданскую войну в России

На фоне военного мятежа Евгения Пригожина террорист Гиркин-Стрелков предвидел гражданскую войну в РФ "сейчас или чуть позже".

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков предсказывает России гражданскую войну.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Рано утром Пригожин взял Ростов. Штаб ПВО и УВД в Ростовской области (а вероятно – и УФСБ) – у него под контролем. Ведет переговоры с Евкуровым (заместитель Министра обороны РФ – ред.) и Алексеевым (первый заместитель начальника ГРУ ГШ ВС РФ — ред.). Угрожает пойти на Москву. Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый большой успех они имеют. Теперь либо гражданская война прямо сейчас, либо... чуть позже..." — написал Гиркин-Стрелков.

Напомним, Игорь Стрелков, настоящая фамилия которого Гиркин, — российский военный, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник и террорист. Он участвовал в российской войне против Украины еще с 2014 года в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России. Он организовывал преступный референдум в Крыму и проводил многочисленные диверсии.

Его заявление прозвучало на фоне военного мятежа, совершившего в России главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Пока известно о захвате ППК "Вагнером" Ростова-на-Дону, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа и других объектов.

Следует добавить, что ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина в помощи украинским силам.

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