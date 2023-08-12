"Или умрет, или начнет новый переворот": Грозев спрогнозировал будущее Пригожина

За полгода глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может совершить новую попытку военного переворота в Российской Федерации.

Об этом сказал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times, пишет Украинская правда.

Как отмечает Христо Грозев, в одном из своих выступлений президент РФ Владимир Путин назвал Евгения Пригожина "предателем" в связи с организованным им мятежом.

"Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не делал. Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через пол года Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот. Я не согласен ни с тем, ни с другим, но я не вижу ни того, ни другого", — сказал журналист.

Расследователь также констатировал, что ни одна из групп российских элит, кроме представителей военно-промышленного комплекса, не видит смысла в продолжении войны в Украине. По мнению Грозева, эти люди не хотят восставать против власти первыми или в одиночку.

Говоря о возможных катализаторах нового восстания, Христо Грозев предположил, что Владимир Путин может быть свергнут в результате одного из двух сценариев.

"Или дилемма заключенного может быть решена, или они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота", — добавил он.

Ранее белорусский оппозиционер Сергей Бульба заявил, что Пригожин был убит.

"Тело было расчленено и части сожжены для того, чтобы потом невозможно было узнать. И то, что нам сейчас показывают – это его якобы друг, двойник, которого он в тюрьме для себя нашел. И какой позже, выйдя из тюрьмы, поменял себе паспорт и он теперь тоже Евгений Пригожин. Они отличались преимущественно зрительно тем, что у кого-то из них была фаланга пальца", – предположил организатор "Белого легиона".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пригожин не действовал сам: почему он пошел на мятеж?

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