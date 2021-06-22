"Или вакцинация, или я отправляю вас в тюрьму": президент Филиппин обратился к населению с радикальным заявлением

Сейчас власти Филиппин полностью вакцинировали только 2,1 миллиона человек в 110-миллионной стране.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, поскольку его страна сейчас борется с одной из крупнейших вспышек болезни в Азии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеобращение президента 21 июня.

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"Вы выбираете — вакцинация или я отправляю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству", — заявил Дутерте.

СМИ отмечают, что слова Дутерте противоречат заявлениям чиновников медицинской отрасли, которые вместе с призывами к вакцинации, отмечают, что прививки против СOVID-19 являются добровольным.

По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали только 2,1 миллиона человек в 110-миллионной стране. Целью правительства было прививать 70 миллионов человек к концу 2021 года. Всего в стране уже более 23 тысячи случаев смерти от COVID-19.

Дутерте, которого критиковали за жесткий подход к борьбе с коронавирусом, также поддержал свое решение не открывать школы.

Напомним, Республика Филиппины предоставила разрешение на экстренное использования вакцины от COVID-19 Sputnik V, разработанной в Российской Федерации.

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