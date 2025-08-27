"Иллюзии развеялись": почему украинцы массово покидают Польшу

Польша больше не «второй дом»? Беженец рассказал об рассеявшихся иллюзиях. / © Укринформ

На фоне вето президента Кароля Навроцкого на изменения в закон о помощи украинским беженцам, все больше украинцев планируют выехать из Польши в другую страну.

Блогер под ником «Канадский Марк» объяснил, почему украинцы покидают Польшу, на примере своего знакомого.

Канадский украинец отметил, что в последнее время очень большое количество украинцев начали покидать массовую Польшу и приезжать в другие страны, в частности в Канаду.

«И вообще, в Польше начали относиться к украинцам совсем по-другому. Не так, как прежде, не так, как пару лет назад. И украинцы это начали чувствовать… Но давайте будем с вами откровенными, что это правда, это действительно проблема. И в Польше это одна из самых больших проблем, из-за чего украинцы не могут себя чувствовать там, как у себя (дома — Ред.)», — рассуждает блоггер.

Маркиян (такое настоящее имя блоггера) отмечает, что в общем Польша для украинцев «очень даже хорошо подходит». Многие украинцы открывают там свои бизнесы, добиваются больших новых вершин и начал.

«Но проблема все же все равно остается, что что-то не то. Какое-то давление, какая-то давка. Некоторые люди смотрят не так, как хотелось бы, тыкают пальцами на вас. И украинцы это чувствуют, и дети это чувствуют«, — говорит блоггер.

Маркиян рассказал историю о своем знакомом, выехавшем из Украины еще до начала полномасштабной войны, хотел сначала переехать в Канаду, но потом остановился на Польше. Однако недавно этот знакомый уехал из Польши и написал блогеру письмо, текст которого Маркиян пересказал.

Иллюзии по Польше развеялись

«Решил написать тебе это письмо, потому что уже давно чувствую потребность поделиться тем, что нам в сердце. Ты всегда интересовался моей жизнью за границей, и, видимо, пора рассказать тебе честно и откровенно, почему я покинул Польшу, хотя в начале она казалась для меня шансом на новую жизнь. Когда я впервые приехал, Польша встретила меня относительно радушно. Тогда я действительно верил, что здесь начнется моя новая глава, что я смогу заработать, обеспечить семью, постепенно почувствовать себя на своем месте. Общая история, подобный язык, привычная культура, все это казалось ощущением близости, но со временем иллюзии развеялись», — пишет знакомый блоггера.

Первая проблема — работа

Знакомый блоггера признает, что работы в Польше было много, но ее характер, условия часто были унизительными. Украинцев поляки воспринимают как дешевую рабочую силу, которой можно платить минимум и потребовать максимум.

Многие украинцы работают в Польше по 10-12 часов в день, без выходных, и при этом едва сводят концы с концами, если живут с семьей.

Бюрократия

Украинец жалуется, что в Польше тяжело жить в постоянной неопределенности.

«Постоянные разрешения, визы, карты, избитую, очереди в ЖДНах, проверки документов. Все это изнуряло не только физически, но и морально. Казалось, система создана так, чтобы держать нас (украинцев — ред.) в подвешенном состоянии», — отмечает друг Маркияна.

Отношение

«Отношение здесь уже болит больше всего. Польша любит говорить о братстве с украинцами. Но на практике чувствовалось совсем другое. Да, были хорошие люди, которые помогали и поддерживали. Но в то же время было немало свершившихся с недоверием. Часто можно было услышать оскорбительные слова, намеки, отчуждение только потому, что ты украинец. И это ранило больше, чем какие-либо физические трудности», — говорит знакомый блоггера.

По его наблюдениям, многие украинцы сейчас покидают Польшу. У каждого есть свои причины. Кто не выдержал условий труда, кто устал от постоянной бюрократии, кто почувствовал, что ему здесь не рады.

«Я видел десятки знакомых, которые собирали чемоданы и уезжали дальше. Кто в Германию, кто в Канаду, кто даже возвращался в Украину. Потому что почувствовал, что там, несмотря на опасность, проще морально, чем в чужой стране без уважения… Потому что каждый человек заслуживает достоинства, уважения, ощущения, что его труд и жизнь имеют ценность», — добавляет знакомый блоггера.

