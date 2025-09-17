Иллюзия силы и "игра мышцами": какое оружие показала Россия на учениях в Беларуси и что за этим стоит

Запад-2025 / © Associated Press

Военные учения "Запад-2025" России и Беларуси тщательно отслеживаются международными наблюдателями. На фоне полномасштабной войны в Украине Москва «играет мышцами» вблизи границ ЕС и посылает четкие сигналы странам НАТО. Эти маневры, проводимые раз в четыре года, в 2021 году стали подготовкой к вторжению в Украину. Нынешние учения, происходящие в условиях экстремального напряжения, Россия использует для демонстрации того, что может произойти в случае прямого столкновения.

Об этом пишет Futura.

Усиленное ядерное запугивание и сценарии для НАТО

Развертывание стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Баренцевом море – это не просто маневры. Россия стремится показать свои возможности ядерного сдерживания. Другим показательным моментом стала симуляция нападения на российский анклав Калининград, где была отражена высадка «врага». Этот сценарий, вероятно, предполагает показать потенциальное отрезание стран Балтии от НАТО через Сувалкский коридор.

Количество солдат, участвующих в «Западе-2025», ограничено 15 тысячами, что делает эти учения менее масштабными, чем в 2021 году. Тем не менее, они содержат мощные сигналы для НАТО, в частности, сценарии обороны против вторжения, ракетные удары и широкомасштабную конвенционную войну.

«Деэскалация через эскалацию»: ядерная угроза

Симуляции сосредоточены на стратегически принципиальных регионах: Арктике, странах Балтии и Баренцевом море. Ядерная угроза была вездесущей. Хотя пусков не было, новые баллистические ядерные ракеты средней дальности "Орешник" были развернуты и протестированы в виде симуляций в Беларуси. Эту ракету, которую раньше испытывали без боеголовок во время удара по Украине в ноябре 2024 года, планируют разместить на постоянной основе в Беларуси вместе с другим тактическим ядерным оружием. Это соответствует привычной российской доктрине «деэскалации через эскалацию» — запугиванием, чтобы удержать НАТО от дальнейшего вмешательства в войну в Украине.

С Калининградского анклава также производились имитационные пуски аэробалистических ракет «Искандер» с автострады. Эти ракеты, расположенные вблизи стран Балтии и Польши, могли бы служить для «зачистки» западных систем ПВО, чтобы открыть путь российским воздушным силам — то, чего России не удалось достичь в начале вторжения в Украину.

Гиперзвуковые ракеты: иллюзия непобедимости

Российское Минобороны также активно коммуникировало о символических пусках гиперзвуковых ракет. В частности, "Циркон" был запущен из эсминца в Баренцевом море. Это первое столь визуально продемонстрированное видео запуска. Ракета взлетает вертикально на большую высоту, где запускает свой двигатель для достижения гиперзвуковой скорости (9 Махов). Ее дальность составляет 1000 км. «Циркон» считается самым современным оружием РФ, сложным для перехвата из-за скорости, хотя оно легко оказывается радарами.

Другая гиперзвуковая ракета – «Кинжал» – запускается с МиГ-31К, имеет дальность около 1000 км и достигает скорости 8-9 Махов. Однако на финальной стадии подлета она сбавляет скорость до 5 Махов для точности, что позволило ее неоднократно перехватывать в Украине системами Patriot.

Также подлодка выпустила дозвуковую крылатую ракету «Калибр». Это классическое русское оружие летит на низкой высоте, что маскирует его от радаров, но его низкая скорость делает его уязвимым после обнаружения.

Скрытые сигналы

В целом эти учения имитируют атаки на страны Балтии, Польшу и Арктику. Их проведение совпало с проникновением русских дронов в Польшу, что вынудило Великобританию и Францию отправить истребители для защиты польского неба.

«Любая ошибка во время этих учений может иметь взрывчатые последствия», — отмечает издание.

Именно поэтому Россия имитировала большинство пусков, что подчеркивает стремление продемонстрировать силу и запугать, но не перейти границы, которая могла бы привести к прямому столкновению. Эти учения являются демонстрацией возможностей и намерений Кремля, требующей пристального внимания международного сообщества.

Напомним, в Европе растут опасения, что 30 тысяч военных, привлеченных к учениям в Беларуси, могут быть использованы для нападения на одну из стран НАТО по аналогии с тем, как Россия шла в Украину после учений «Запад-2021». BILD назвал три возможных сценария , что теперь будет делать кремлевский диктатор.