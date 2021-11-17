"Ильназик невиноват": фанаты казанского стрелка собрали деньги ему на адвоката

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии, вследствие чего погибли 9 человек.

Поклонники Ильназа Галявиева, устроившего смертельную стрельбу школе Казани, собрали полмиллиона российских рублей ему на адвоката.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Поклонники считают, что их идола обвиняют незаслуженно и Ильназик невиноватый. Они объявили сбор, наняли сперва московского адвоката Алексея Васильева, а потом знаменитого защитника Владимира Богдана", — говорится в сообщении.

Контракт с правозащитниками подписал отец Ильназа Ренат Галявиев.

Юристы указали на некоторые противоречия в расследовании дела и готовы защищать казанского стрелка. По их словам, экспертизы психического здоровья парня противоречат друг другу: в Москве Ильназа признали невменяемым, в Санкт-Петербурге — здоровым.

Также правозащитники сообщают, что Галявиеву якобы не доходят письма от родителей, его адвокатов не допускают к материалам дела.

Отмечается, что услуги юристов пока оплачены не полностью и фанатский сетевой сбор еще продолжается.

Напомним, что 11 мая в российской Казани, в школе № 175 произошла стрельба. Погибли семь детей и две учительницы, еще более 30 человек с различными травмами были госпитализированы.

Стрелком оказался Ильназ Галявиев, на момент преступления ему было 19 лет, он закончил школу четыре года назад. В Сети он назвал своих жертв "биомусором" и "рабами".

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