Илон Макс передумал: Польшу возвращают в Starlink Roam

SpaceX заверила, что Польшу включат в европейскую зону Starlink Roam / © Associated Press

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Компания SpaceX согласилась вернуть Польшу во внутриевропейскую зону роуминга Starlink.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

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По его словам, клиенты из Польши будут пользоваться услугой на тех же условиях, что и в других европейских странах. Гавковский ожидает, что объявленные изменения будут быстро внедрены и после этого проинформируют об этом клиентов.

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Что предшествовало

SpaceX сообщила, что изменила правила использования услуги Starlink Roam. SpaceX создала общий европейский регион, охватывающий более 30 стран, включая Германию, Чехию, Словакию, Литву, Францию, Испанию, Италию, Румынию и Норвегию. Польши поначалу в этом списке не было.

Это могло ухудшить условия для польских клиентов, которые пользуются Starlink во время заграничных поездок. По правилам услуги Roam Unlimited, пользователь может пользоваться ею вне страны регистрации максимум 30 дней в течение одной поездки.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску пересмотреть расходы страны на спутниковую связь Starlink. Речь идет о почти $50 миллионах в год, которые Польша тратит на терминалы Starlink для Украины.

«Эй, Илон Маску, великий мужик, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть решение о выплате тебе $50 миллионов в год за твои услуги», — написал Сикорский в X.

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Это не первый конфликт Сикорского и Маска из-за Starlink. В прошлом году Маск ответил польскому министру: «Молчи, маленький человек», после того как Сикорский заявил, что Варшава может искать альтернативных поставщиков спутниковой связи, если Маск станет ненадежным партнером.

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